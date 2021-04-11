Современное IT‑оборудование установят в 550 школах Подмосковья в течение двух лет

В течение двух лет в 550 подмосковных школах появится современное IT‑оборудование. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил на совещании, которое прошло под руководством зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

«В этом году мы участвуем в эксперименте по созданию цифровой образовательной среды. За два года самым современным оборудованием будут оснащены более 550 школ. Учителю биологии будет проще объяснить строение человека на анимированной 3D-модели, чем по картинке в учебнике», — рассказал Воробьев.

Он отметил, что дети, которые болеют, смогут подключиться к уроку таким образом. А еще родители, которые не успевают прийти на собрание, тоже смогут выйти на связь онлайн.

Дмитрий Чернышенко добавил, что в этом году все школы должны получить доступ к высокоскоростному интернету — подключение минимум 100 Мбит в секунду для городских школ, 50 Мбит в секунду — для сельских школ.

В России из 45 тысяч школ к интернету подключены уже более 34 тысяч зданий. Кроме того, в этом году будет внедрена система мониторинга, которая позволит контролировать скорость трафика.