Новый цифровой сервис по перераспределению земель в Подмосковье заработает с 1 сентября

На региональном портале государственных услуг с 1 сентября обновится услуга по перераспределению земельных участков. Вновь образованному наделу будет присвоен адрес, а заключить соглашение собственник сможет электронной цифровой подписью без посещения МФЦ.

«Данной услугой пользуются физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, желающие перераспределить свои земельные участки. Услуга электронная, благодаря ее оптимизации гражданам больше не потребуется отдельно обращаться за присвоением адреса — это будет делаться автоматически», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, прежде чем обращаться за услугой, на портале РПГУ можно уточнить, имеет ли участок ограничения и обременения.

«Для этого необходимо ввести координаты участка из схемы расположения на кадастровом плане территории. В регламенте госуслуги указан перечень оснований для отказа в перераспределении. Процедурой могут воспользоваться только правообладатели земельных участков, чьи границы уже установлены в соответствии с действующим законодательством. С начала года услугой по перераспределению земельных участков в Подмосковье воспользовались более 38,5 тысячи собственников земли, по образованию участков — свыше 28 тысяч», — добавила Наталья Адигамова.

Услуга предоставляется в два этапа. Сначала необходимо образовать земельный участок — для этого собственнику нужно изготовить схему на кадастровом плане территории. Далее органы местного самоуправления в течение 15 рабочих дней утверждают эту схему. После того как вновь образованный участок поставлен на кадастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) между заявителем и администрацией заключается соглашение о перераспределении (документ подлежит обязательной государственной регистрации). В Подмосковье с начала года заключено 10,5 тысячи таких соглашений.

Подмосковье перевело уже 95% государственных услуг в электронный вид. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что задача — сделать так, чтобы жители могли оформить все необходимое не выходя из дома.