Подмосковье 11 декабря 2023, 11:30 Новый цифровой маммограф установили в поликлинике в Краснознаменске Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Новый маммограф заработал в поликлинике в Краснознаменске. Цифровой аппарат установили вместо устаревшего. Он позволит врачам проводить качественную диагностику и выявлять патологии на ранних стадиях.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, до конца следующего года в медучреждениях региона заменят всю аналоговую технику на современную.

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«До конца следующего года планируется обновить все устаревшие рентген-аппараты, флюорографы и маммографы. В Краснознаменской поликлинике в этом году мы заменили два аппарата — в начале года открылся новый рентген, а теперь запустили современный цифровой маммограф», — сказала она.

На новом аппарате в поликлинике Краснознаменска смогут проводить до 20 исследований в смену. Пройти диагностику можно бесплатно по полису ОМС и направлению лечащего врача.

Записаться на прием можно через «Госуслуги», а также телефону 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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