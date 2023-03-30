Подмосковье 30 марта 2023, 15:28 Новый центр социального обслуживания и реабилитации создадут в Люберцах Викимедиа

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Люберецкий дом ребенка преобразуют в комплексный центр социального обслуживания населения и реабилитации. Здесь будут работать ясли и коррекционный детский сад.

Изменения осуществляют в рамках перехода к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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Реабилитационные услуги детям-инвалидам продолжат оказывать на базе отделений комплексного центра социального обслуживания населения и реабилитации «Люберецкий». В случае необходимости здесь будет увеличена мощность реабилитационных отделений и время работы специалистов.

В коррекционном детском саду будут работать группы меньшей наполняемости с педагогами-дефектологами, логопедами и психологами.

В ходе реорганизации учреждения с каждым сотрудником проводят индивидуальную работу и предлагают трудоустройство в медицинские, социальные и образовательные организации. С родителями детей в индивидуальном порядке обсуждают дальнейшую реабилитацию в медорганизациях.

Также при необходимости медицинскую реабилитацию пациенты смогут получить амбулаторно в МОЦОМДе и Люберецкой областной больнице, в условиях круглосуточного стационара отделения реабилитации НИКИ Детства, в Московском областном детском санатории «Отдых» и в реабилитационном центре «Детство» Минздрава РФ.

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