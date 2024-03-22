Подмосковье 22 марта 2024, 15:51 Новый центр семейной медицины и реабилитации открыли в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В микрорайоне «Мытищи Лайт» появился Центр семейной медицины и реабилитации для детей и взрослых. Жители Мытищ и окружающих населенных пунктов теперь могут получить качественную медицинскую помощь рядом с домом.

В центре принимают по полисам ОМС и ДМС, а жители с московским полисом могут легко прикрепиться к поликлинике. Открытие медучреждения улучшило доступность медицинских услуг для жителей. Там предоставляют услуги амбулаторного обслуживания, дневного стационара, физиотерапии, массажа, косметологии, логопедии и другие.

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Центр семейной медицины и реабилитации расположен по адресу: Осташковское шоссе, владение 22, строение 1/1.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Среди ожидаемых объектов здравоохранения в наступившем году — больница с поликлиникой на 450 посещений и стационаром в Хотькове, а также поликлиника на 600 посещений в Лобне.

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