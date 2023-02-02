Подмосковье 02 февраля 2023, 11:28 Новый цех во Фрязине займется импортозамещением контрастного средства для рентгенов

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Новый цех по производству рентгеноконтрастного средства «Бар-ВИПС» откроется в городе Фрязино. Разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики Подмосковья.

Инвестиции в проект компании «Фирма „ВИПС-МЕД“» составят 63 миллиона рублей. Это будет двухэтажное здание площадью 950 квадратных метров. Внутри будет оборудовано несколько линий для изготовления контрастного средства, которое используется для рентгенов. Цех позволит импортозаместить этот препарат, входящий в официальный перечень жизненно необходимых и важнейших. На производстве будет создано 20 рабочих мест.

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Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья.

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