Подмосковье 14 ноября 2022, 16:14 Новый тренажерный зал со студией сайклинга открылся в Балашихе

Читать 360tv в

Спортивный центр открылся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Нептун» в Балашихе. Общая площадь помещений составляет 1500 квадратных метров, из них более половины занимают тренажерный зал и студия сайклинга. Глава округа Сергей Юров проверил работу нового объекта.

Реклама

Строительство началось в ноябре 2020 года. Объем инвестиций в проект составил более 150 миллионов рублей. В ФОК «Нептун» уже занимаются спортом более 1000 жителей Балашихи, а открытие новых залов позволит увеличить количество посетителей на 300 человек.

«За счет инвесторов в городе открыто уже несколько спортивных залов. Приятно, что собственники продолжают вкладывать деньги в новые объекты. Стараемся поддерживать такие проекты, выделять гранты на приобретение оборудования», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Сейчас площадь спорткомплекса «Нептун» составляет более 5000 квадратных метров. Здесь находятся два бассейна, большой тренажерный зал и много залов для групповых программ. Для постоянных посетителей, многодетных семей, ветеранов войны и пенсионеров действуют скидки. Некоторые дети в индивидуальном порядке занимаются здесь бесплатно, а недавно подарочные сертификаты на пользование услугами комплекса вручили семьям мобилизованных.

Генеральный директор ФОК «Нептун» Сергей Щукин поблагодарил главу Балашихи и сотрудников администрации за плодотворное сотрудничество и помощь.

«Мы стараемся сделать город лучше! Зал получился очень хорошим. Это новый уровень для занятий спортом в Балашихе. Здесь одновременно могут комфортно тренироваться порядка 80 человек», — рассказал он и отметил, что уже в декабре откроются новые взрослые и детские секции.

По словам главы Сергея Юрова, в Балашихе уделяется большое внимание развитию спорта. В городе продолжается реконструкция стадиона «Труд» и поиск инвесторов для обновления стадиона «Керамик». В следующем году начнут приводить в порядок стадион «Орион» в микрорайоне Железнодорожный.

За счет привлечения инвесторов развиваются и другие проекты. Так, с 2018 по 2020 годы был полностью перестроен спортивный кластер на базе бывшего стадиона «Машиностроитель». Общий объем вложений в этот проект составил более 300 миллионов рублей.

Проект бюджета Московской области на 2023 год предусматривает расходы на строительство социальных объектов в объеме 60 миллиардов рублей. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе будет продолжена работа по возведению новых школ, поликлиник, детских садов и стадионов.