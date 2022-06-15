Новый транспортный маршрут запустили в Ступине

Автобусный маршрут № 20 запустили в Ступине 13 июня. Он связывает Новое Ступино и более шести населенных пунктов. Доступность транспорта улучшилась для 40 тысяч жителей городского округа.

Новый маршрут № 20 соединяет села Иван-Теремец, Новоселки, деревню Ловцово и другие населенные пункты с микрорайоном Новое Ступино и поселком Михнево. О его запуске рассказала зампред Правительства Московской области Анна Кротова.

«По просьбам жителей запустили маршрут № 20, связывающий с Новым Ступино более шести населенных пунктов и обеспечивающий удобную транспортную доступность для 40 тысяч пассажиров. Ранее жителям данных поселков приходилось пользоваться услугами такси, либо ходить пешком до ближайшего остановочного пункта. Сейчас новый автобусный маршрут осуществляет по 10 рейсов в прямом и обратном направлении», — рассказала Анна Кротова.

Первый рейс нового маршрута стартует в 5:50 утра из Нового Ступино. Движение завершается в 21:55 из поселка Михнево. Всего пассажиров развозят 2 автобуса малого класса. Оплатить проезд можно транспортными картами «Стрелка», «Тройка» и банковскими картами. Льготы предоставляются по социальной карте жителя Подмосковья.