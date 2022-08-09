Новый спортивный центр с крытым катком появится в Домодедове в 2023 году

В Домодедове скоро появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором разместят крытый каток. Такая закупка на строительство уже опубликована комитетом по конкурентной политике.

«Объявлен конкурс на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в городском округе Домодедово», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Аукцион появился в Единой информационной системе в сфере закупок. Комплекс будет построен по адресу город Домодедово, микрорайон Северный, улица 1-я Коммунистическая.

Строительство будет финансироваться за счет средств федерального бюджета, бюджетных денег Московской области и бюджета округа Домодедово. Постройка будет осуществляться в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Ожидается, что все работы будут закончены уже в 2023 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении темпов строительства в Подмосковье. С начала года в эксплуатацию ввели свыше семи миллионов квадратных метров жилья.