Подмосковье 29 мая 2023, 13:49 Новый сорт сирени «Дубровицы» представили на фестивале в Подольске Фото: Галина Добрынина. / Галины Добрыниной

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Пятый «Сиреневый фестиваль» провели в прошлые выходные в Подольске. За два дня на празднике побывали около пяти тысяч человек.

По традиции, в городе высадили новые кусты сирени разных видов. Специально для Подольска селекционеры из группы «Русская сирень» вывели новинку — сорт «Дубровицы», названный в честь одноименного культурно-просветительского центра. Уникальный экземпляр с голубыми цветами сейчас набирается сил — его высадят позже.

Сертификат о выведении нового сорта «Дубровицы» вручил главе городского округа Подольск Дмитрию Жарикову один из почетных гостей фестиваля — руководитель творческой селекционной группы «Русская сирень», автор около 150 сортов растения Сергей Аладин.

На фестивале провели концерт и детский парад костюмов «Коротышки из Цветочного города». Музыкальную сказку про Незнайку представил Московский областной театр драмы и комедии. Участники исторического бала «Счастье в сирени живет» исполнили танцы разных эпох, а на органном концерте сыграли музыку Петра Чайковского, Александра Глазунова и других классиков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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