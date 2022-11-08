Новый сквер открыли возле Щелковского театра | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 22:12 Новый сквер открыли возле Щелковского театра

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В Щелкове открылся сквер, который объединил два популярных объекта — Щелковский театр и ледовую арену. О такой прогулочной зоне местные жители мечтали много лет. Благоустройство оценил глава округа Андрей Булгаков.

На благоустроенной территории есть арт-объекты, места для отдыха, амфитеатр, спортивная инфраструктура и удобная парковка.

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«Сегодня мы можем уже сказать, что это новое, интересное, молодежное, современное пространство, которое притягивает молодежь. Даже на протяжении стройки молодежь уже пыталась „гнездиться“ и находить любимые места», — отметила председатель комиссии по культуре г. о. Щелково Анастасия Кот.

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Проект жителей властям округа удалось поддержать благодаря лидерству в «Рейтинге-45» 2021 года. С инициативной группой были проработаны все этапы благоустройства.

«Конечно, приятно, когда в округе, перед нашими главными объектами — тут ледовый дворец, там театр, все благоустроено, освещено. Чисто, опрятно, уютно. Хочется находиться», — сказал глава Щелкова Андрей Булгаков.

Те, кто уже успел увидеть своими глазами новый сквер, сходятся в одном — получилось отлично. Также жители поделились с главой округа пожеланиями по организации культурных, спортивных и досуговых мероприятий в сквере.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что у Подмосковья появились новые возможности по благоустройству городов.