Новый сквер на проспекте Боголюбова открыли в Дубне | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 13:24 Поделиться Telegram

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Viber Новый сквер на проспекте Боголюбова открыли в Дубне

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Основной образ нового сквера создал химический элемент дубний, который был открыт в Дубне и назван в честь наукограда. Элементы таблицы Менделеева — как единая стилистика городского пространства, возникшего на месте пустыря.

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Торжественное открытие сквера на проспекте Боголюбова состоялось в прошедшие выходные. Еще одна зона отдыха появилась в Дубне благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Место, которое раньше было непрезентабельным пустырем, стало комфортным для прогулок и отдыха. На территории появились детская игровая и спортивная площадки, малые архитектурные формы. Новый сквер, уверен, станет общественным центром притяжения, местом для общения и развлечения не только жителей соседних домов, но и всех горожан», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На территории новой зоны отдыха построили детскую игровую площадку со специальным резиновым покрытием. Для подростков и взрослых установили антивандальные теннисные столы, обустроили воркаут. У сквера появилась парковка для автомобилей и велосипедов, а также уличное освещение и камеры видеонаблюдения.

Жители Подмосковья надеются, что в ближайшее время их города станут комфортнее и красивее. В частности, речь идет об обновлении парков. Губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать высокий запрос жителей на благоустройство.

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