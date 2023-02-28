Подмосковье 28 февраля 2023, 15:13 Новый школьный автобус приобрели для гимназии № 4 в Можайске

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Автобус для перевозки школьников приобрели для гимназии № 4 в Можайске. Новое транспортное средство выйдет на линию в апреле.

В Министерстве образования Подмосковья отметили, что автобус поступит по федеральной программе. Сейчас идет процедура оформления документов.

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Обновление школьного автопарка повысит доступность и качество образования. В первую очередь это актуально для ребят из сельской местности. Автомобиль оснащен всем необходимым для безопасности детей.

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В общей сложности Подмосковье получит 27 школьных автобусов по федеральной программе. Уже известно, что транспорт распределят в образовательные учреждения 17 городских округов. Кроме этого, еще 21 автобус приобретут в 2023 году за счет бюджета Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается большая программа обновления автобусного парка.

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