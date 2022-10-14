Новый сезон хоккейной «Школы Владислава Третьяка» стартовал в Дмитрове | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 23:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Новый сезон хоккейной «Школы Владислава Третьяка» стартовал в Дмитрове пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Читать 360tv в

В течение недели в Дмитрове будут проходить мастер-классы для юных хоккеистов под руководством легендарного спортсмена, многократного олимпийского чемпиона, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Проект по воспитанию юных вратарей «Школа Владислава Третьяка» появился 15 лет назад. Начинающие голкиперы со всей России получают ценные наставления и перенимают уникальный опыт. Для ребят подготовлена специальная программа.

Реклама

« Круглая дата — «Школу Третьяка» запустили 15 лет назад. На протяжении этих лет Федерация активно работает в сфере подготовки вратарей. Голкипер — одна из ключевых позиций в хоккее, и для того, чтобы в этом амплуа появлялось много сильных игроков, требуются особые усилия. В середине двухтысячных Россия отставала в этом направлении — не было ни школ, ни специальных тренеров, ни системы подготовки. В итоге страдала вся отрасль, в том числе и хоккей высших достижений. Ситуацию надо было исправлять, и ФХР начала уделять вратарям особое внимание. В итоге с проблемой мы справились. У России очень много талантливых голкиперов на всех уровнях. В КХЛ, в молодежной лиге, в юниорских командах, в детских школах. В НХЛ на первых ролях блистает более 10 русских звезд», — подчеркнул Владислав Третьяк.

Реклама

В «Школе Владислава Третьяка» тренируются самые талантливые и подающие большие надежды голкиперы региональных детско-юношеских хоккейных клубов, таким образом формируются кадры спортивного резерва Федерации хоккея России, добавили в Минспорта Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новый стадион для футбола и легкой атлетики появился в Мытищах.

0 0 0 0 0 0