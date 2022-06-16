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    16 июня 2022, 15:05

    Новый рентген-аппарат заработал в Ногинской больнице

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Детское отделение Ногинской районной больницы получило новый рентген-аппарат отечественного производства. Оборудование уже испытали на себе первые пациенты. Техника была закуплена по инициативе губернатора области Андрея Воробьева.

    Новый рентген-аппарат заработал в Ногинской больнице

    Устаревшее оборудование заменили новым по нацпроекту «Здравоохранение». Как рассказала Первый зампред Правительства Подмосковья Светлана Стригункова, в этом году планируют заменить 73 единицы техники.

    «Цифровое оборудование обладает целым рядом преимуществ по сравнению с аналоговым. Это меньшая лучевая нагрузка, быстрые результаты и высокое качество исследований. В этом году мы меняем 73 единицы аналоговой медтехники на цифровую, из них более 50 — это рентген-аппараты», — сказала Стригункова.

    Аппарат произведен в России и не уступает по качеству западным аналогам. Он способен сохранять снимки в цифровом формате, что даст возможность врачам обратиться в центр второго мнения. Результаты исследований будут доступны пациентов в личном кабинете портала Госуслуг.