Новый рентген-аппарат заработал в Ногинской больнице

Детское отделение Ногинской районной больницы получило новый рентген-аппарат отечественного производства. Оборудование уже испытали на себе первые пациенты. Техника была закуплена по инициативе губернатора области Андрея Воробьева.

Устаревшее оборудование заменили новым по нацпроекту «Здравоохранение». Как рассказала Первый зампред Правительства Подмосковья Светлана Стригункова, в этом году планируют заменить 73 единицы техники.

«Цифровое оборудование обладает целым рядом преимуществ по сравнению с аналоговым. Это меньшая лучевая нагрузка, быстрые результаты и высокое качество исследований. В этом году мы меняем 73 единицы аналоговой медтехники на цифровую, из них более 50 — это рентген-аппараты», — сказала Стригункова.

Аппарат произведен в России и не уступает по качеству западным аналогам. Он способен сохранять снимки в цифровом формате, что даст возможность врачам обратиться в центр второго мнения. Результаты исследований будут доступны пациентов в личном кабинете портала Госуслуг.