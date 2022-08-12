Новый путепровод в Наро-Фоминске построят к 2024 году

В Наро-Фоминске строители приступили к устройству буронабивных свай под опоры путепровода возле платформы Апрелевка, строящегося в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как отметили в Минтрансе Подмосковья, такие сваи чаще всего используются при строительных работах, которые исключают динамическое воздействие, например, если рядом расположена плотная жилая застройка или железнодорожные пути.

«Начали устраивать буронабивные сваи под опоры строящегося путепровода в Апрелевке, всего будет проведено устройство 112 свай для 8 опор путепровода. Устройство таких свай проводится с помощью специальной буровой установки — сначала формируются скважины посредством бурения, затем проводятся штамповые испытания для определения несущей способности грунта в основании свай», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Он отметил, что после того, как закончатся испытания, в скважины установят металлокаркасы, пройдет заливка бетоном. Кроме того, строители смогут переустроить инженерные коммуникации, которые попадают в зону производства работ.

Ожидается, что движение по новому путепроводу откроется уже в 2024 году. Получится организовать бесперебойное автомобильное движение через железнодорожные пути, разгрузить улично-дорожную сеть в Апрелевке, в целом улучшить доступность транспорта юго-западной части Подмосковья.

В этом году в Подмосковье построят более 60 километров новых тротуаров, вмонтируют в дорожное полотно свыше 7,5 тысячи катафотов и установят свыше 100 новых светофорных объектов. До конца года будет отремонтировано свыше 1,4 тысячи километров дорог, причем, половину из этого объема работ выполнили еще в июле. Чтобы процесс не останавливался даже в условиях санкций, используются материалы отечественного производства, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.