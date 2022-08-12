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    12 августа 2022, 14:47

    Новый путепровод в Наро-Фоминске построят к 2024 году

    Ирэна Вороник

    В Наро-Фоминске строители приступили к устройству буронабивных свай под опоры путепровода возле платформы Апрелевка, строящегося в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как отметили в Минтрансе Подмосковья, такие сваи чаще всего используются при строительных работах, которые исключают динамическое воздействие, например, если рядом расположена плотная жилая застройка или железнодорожные пути.

    Новый путепровод в Наро-Фоминске построят к 2024 году

    «Начали устраивать буронабивные сваи под опоры строящегося путепровода в Апрелевке, всего будет проведено устройство 112 свай для 8 опор путепровода. Устройство таких свай проводится с помощью специальной буровой установки — сначала формируются скважины посредством бурения, затем проводятся штамповые испытания для определения несущей способности грунта в основании свай», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

    Он отметил, что после того, как закончатся испытания, в скважины установят металлокаркасы, пройдет заливка бетоном. Кроме того, строители смогут переустроить инженерные коммуникации, которые попадают в зону производства работ.

    Ожидается, что движение по новому путепроводу откроется уже в 2024 году. Получится организовать бесперебойное автомобильное движение через железнодорожные пути, разгрузить улично-дорожную сеть в Апрелевке, в целом улучшить доступность транспорта юго-западной части Подмосковья.

    В этом году в Подмосковье построят более 60 километров новых тротуаров, вмонтируют в дорожное полотно свыше 7,5 тысячи катафотов и установят свыше 100 новых светофорных объектов. До конца года будет отремонтировано свыше 1,4 тысячи километров дорог, причем, половину из этого объема работ выполнили еще в июле. Чтобы процесс не останавливался даже в условиях санкций, используются материалы отечественного производства, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.