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    28 августа 2020, 17:45

    Новый путепровод над железной дорогой построят в Лобне до 2022 года. Он станет частью Северного обхода

    Анастасия Аброськина , Андрей Зуев , Юлия Уткина

    В подмосковной Лобне построят новый путепровод над железной дорогой. Это сделают в рамках первого этапа создания Северного обхода. Работы начнутся в октябре, а завершить их планируют к 2022 году.
    Новый путепровод над железной дорогой построят в Лобне до 2022 года. Он станет частью Северного обхода | Изображение 1

    На портале госзакупок объявили открытый аукцион для выбора подрядчика — заявки примут до 14 сентября. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

    Построить путепровод в рамках первого этапа Северного обхода Лобни планируем с 2020 по 2022 год. И, учитывая социальную значимость путепровода, а также то, как его ждут жители, мы рассчитываем приступить к строительству не позднее октября

    Алексей Гержик.

    И с 2021 по 2022 год в Лобне планируют построить первую часть дороги А104 «Москва — Дмитров — Дубна» — Рогачевское шоссе. Это сделают в три этапа. Северный обход свяжет Дмитровское и Рогачевского шоссе с обходом существующего переезда.

    Общая протяженность новой дороги — около семи километров. Она разгрузит Лобню, поможет машинам без задержек обходить городскую застройку.

    Новый путепровод над железной дорогой построят в Лобне до 2022 года. Он станет частью Северного обхода | Изображение 2

    Для создания путепровода из федерального бюджета добавили один миллиард рублей. Остальную часть средств выделили по поручению губернатора Андрея Воробьева из дорожного фонда Подмосковья.

    Новая дорога с путепроводом станет удобной альтернативой существующим переездам через улицы Центральную и Батарейную

    Алексей Гержик.

    Три этапа создания Северного обхода Лобни

    На первом этапе сделают участки дорог, которые соединят новый путепровод с Дмитровским шоссе, а также трассой «Хлебниково-Рогачево» — Луговая.

    Прорабатывается вопрос и о связи улицы Батарейной с Северным обходом вдоль железной дороги, что значительно сократит время в пути между восточной и западной частями Лобни.

    Новый путепровод над железной дорогой построят в Лобне до 2022 года. Он станет частью Северного обхода | Изображение 3

    А на втором этапе уже соединят дорогу «Хлебниково-Рогачево» — Луговая с Рогачевским шоссе в районе Краснополянского шоссе с организацией круговой транспортной развязки.

    В рамках третьего этапа построят путепровод через Рогачевское и Краснополянское шоссе с перспективным входом в Лобню.

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