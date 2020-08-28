Новый путепровод над железной дорогой построят в Лобне до 2022 года. Он станет частью Северного обхода

На портале госзакупок объявили открытый аукцион для выбора подрядчика — заявки примут до 14 сентября. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Построить путепровод в рамках первого этапа Северного обхода Лобни планируем с 2020 по 2022 год. И, учитывая социальную значимость путепровода, а также то, как его ждут жители, мы рассчитываем приступить к строительству не позднее октября Алексей Гержик.

И с 2021 по 2022 год в Лобне планируют построить первую часть дороги А104 «Москва — Дмитров — Дубна» — Рогачевское шоссе. Это сделают в три этапа. Северный обход свяжет Дмитровское и Рогачевского шоссе с обходом существующего переезда.

Общая протяженность новой дороги — около семи километров. Она разгрузит Лобню, поможет машинам без задержек обходить городскую застройку.

Для создания путепровода из федерального бюджета добавили один миллиард рублей. Остальную часть средств выделили по поручению губернатора Андрея Воробьева из дорожного фонда Подмосковья.

Новая дорога с путепроводом станет удобной альтернативой существующим переездам через улицы Центральную и Батарейную Алексей Гержик.

Три этапа создания Северного обхода Лобни

На первом этапе сделают участки дорог, которые соединят новый путепровод с Дмитровским шоссе, а также трассой «Хлебниково-Рогачево» — Луговая.

Прорабатывается вопрос и о связи улицы Батарейной с Северным обходом вдоль железной дороги, что значительно сократит время в пути между восточной и западной частями Лобни.

А на втором этапе уже соединят дорогу «Хлебниково-Рогачево» — Луговая с Рогачевским шоссе в районе Краснополянского шоссе с организацией круговой транспортной развязки.

В рамках третьего этапа построят путепровод через Рогачевское и Краснополянское шоссе с перспективным входом в Лобню.