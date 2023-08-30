Подмосковье 30 августа 2023, 08:45 Новый производственный комплекс кабельного завода создаст около 360 рабочих мест в Подольске Unsplash

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Капсулу времени заложили в основание будущего производственного комплекса кабельного завода «Паритет» в селе Сынково. Письмо потомкам вместе с руководством компании подписал глава Подольска Дмитрий Жариков. Новое предприятие создаст около 360 рабочих мест.

В новый производственный комплекс переедет уже имеющееся оборудование завода. Однако в 2025 году планируют закупить новые станки и увеличить мощности предприятия в 3,5 раза. Поиск квалифицированных специалистов начали уже сейчас.

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«С 2001 года у нас собственная площадка по производству кабеля на Силикатной. С того времени предприятие сильно расширилось. Та площадка стала достаточно тесной для нас. Заказов все больше. Мы развиваем новые направления. Поэтому было принято решение о приобретении второй площадки», — рассказал генеральный директор торгово-промышленного дома «Паритет» Алексей Колесников.

По словам заместителя главы администрации городского округа Подольск Ивана Шляхтина, о развитии предприятия говорят и налоговые поступления в консолидированный бюджет Московской области. Так, с января по август предприятие заплатило около 250 миллионов рублей в качестве налогов.

Строительные работы на территории уже начались. Сейчас специалисты занимаются подготовкой грунта и установкой бетонных опор фундамента. Также решен вопрос с подведением коммуникаций. Окончание строительства запланировано на сентябрь 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Увеличение выручки наблюдается в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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