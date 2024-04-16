Подмосковье 16 апреля 2024, 16:20 Новый прибор для оценки клеточного иммунитета запустили в работу в НИКИ детства ники детства

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Проточный цитометр запустили в работу в лаборатории НИКИ детства. Этот прибор позволяет оценить показатели клеточного иммунитета и выявить иммунодефицитные состояния.

Именно клетки лимфоциты во многом обеспечивают работу иммунной системы — они «узнают» о наличии возбудителя, запускают выработку антител и хранят память об уже известных для организма патогенах. Хорошая работа клеток иммунной системы обеспечивает комплексную защиту от инфекций.

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«С помощью проточного цитометра проводится оценка клеточного звена иммунитета. Метод позволяет увидеть разные популяции лимфоцитов, а также узнать об их функциональном состоянии, насколько они могут защитить организм в случае болезни», — рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией НИКИ детства Анастасия Лебедева.

Анализ назначают пациентам с подозрением на различные нарушения иммунной системы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть десять поликлиник и 12 ФАПов.

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