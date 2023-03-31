Подмосковье 31 марта 2023, 10:43 Новый препарат для терапии ВИЧ разработали и зарегистрировали в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Компания «ПСК Фарма» из Дубны расширила линейку лекарств для терапии ВИЧ. Регистрационное удостоверение на антиретровирусный препарат Ритонавир уже получено.

На территории подмосковной особой экономической зоны «Дубна» компания «ПСК Фарма» уже несколько лет разрабатывает и производит широкий перечень важнейших лекарств. В их числе препараты для больных астмой, коронавирусом и ВИЧ.

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«Новый препарат Ритонавир замедляет распространение ВИЧ-инфекции в организме и усиливает действие некоторых других препаратов против ВИЧ. Только врач может составить лучшую комбинацию для терапии с учетом индивидуального подхода к пациенту», — подчеркнули в «ПСК Фарма».

Это уже третий препарат для терапии ВИЧ в ассортименте продукции компании. Ранее «ПСК Фарма» уже зарегистрировала таблетки Фосампренавир и таблетки Этравирин.

«С 2017 года компания вложила четыре миллиарда рублей в развитие производства жизненно важных лекарств, а до 2025 года инвестиции будут увеличены еще на шесть миллиардов. Сейчас на предприятии работает более 400 специалистов, в будущем создадут еще 200 рабочих мест», — говорит министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что за четыре года в Подмосковье реализуют 130 проектов импортозамещения. Таким образом, для жителей создадут около 12 тысяч рабочих мест.

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