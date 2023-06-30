Подмосковье 30 июня 2023, 18:13 Новый подземный переход в Раменском соединит Южный проспект и улицу Интернациональную Минтранс Подмосковья

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В Раменском продолжается строительство подземного перехода, который соединит Южный проспект и улицу Интернациональную. В региональном Минтрансе заявили, что из-за близости действующих ж/д путей тоннель перехода будут строить методом продавливания крупногабаритных тоннельных секций.

«Сейчас строители приступили к погружению шпунтового ограждения для стартового котлована, где будет размещена домкратная станция, также проводится устройство буронабивных свай для упорной стены», — уточнили в ведомстве.

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Вместе с тем продолжается укрупнительная сборка металлоконструкций пролетного строения путепровода, а со стороны улицы Леволинейной и Южного проспекта ведутся работы по устройству опор и подпорных стен объекта.

Новый путепровод разгрузит дороги и улучшит транспортную доступность Раменского округа. Открыть движение планируется в 2024 году.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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