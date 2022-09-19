Новый пешеходный переход через ж/д пути откроют в Химках 23 сентября | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 20:50 Поделиться Telegram

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Viber Новый пешеходный переход через ж/д пути откроют в Химках 23 сентября пресс-служба губернатора Московской области

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В Московской области строят семь разноуровневых пешеходных переходов над железнодорожными путями. Один из них будет открыт уже 23 сентября, он появится в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Андрея Воробьева.

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«Большой запрос от жителей был и в Химках, и Реутове, в Дедовске. Надеюсь, что в этом году мы их благополучно завершим», — сказал глава Московской области Андрей Воробьев.

Переход через железную дорогу откроют в Химках 23 сентября, до конца года переходы достроят в Дедовске, Раменском и Реутове.

В первом квартале 2023 года запланировано открыть переходы в Ленинском округе, Серпухове и Люберцах.

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