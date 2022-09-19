Современный переход через железную дорогу построят в Реутове к концу года | 360°

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Современный переход через железную дорогу построят в Реутове к концу года

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Новый пешеходный переход через железную дорогу построят в Реутове за три месяца — к концу года. Его возведут по просьбам жителей.

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Переход оснастят лифтами. Ожидается, что каждый день пользоваться им будут около 25 тысяч человек.

Глава городского округа Станислав Каторов сообщил, что строительство выполнят при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Жители, работающие в промзоне и владеющие гаражами на другой стороне железной дороги, попросили наладить пешеходное сообщение

Станислав Каторов.

Подрядчика выберут до конца октября, а после начнется строительство, которое завершится в этом году.

Пешеходный переход протянется над железной дорогой Горьковского направления. Длина моста составит 142 метра.

Он соединит улицы Октября и Никольскую. Переход возвысится на 12,7 метра, а в ширину достигнет трех метров.

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