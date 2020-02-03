Новый корпус детской школы искусств в Клину откроется 4 февраля. Там будут заниматься 2500 ребят

В Клину завершили реконструкцию с расширением детской школы искусств имени Петра Ильича Чайковского на улице Захватаева. Церемония открытия нового корпуса состоится 4 февраля.

Источник фото: администрация городского округа Клин

«Эта школа — одна из старейших в Подмосковье. Она была открыта в 1935 году. В честь 100-летия со дня рождения П. И. Чайковского. В 1940 году этой школе и Московской Государственной консерватории присвоено имя великого русского композитора. В мае этого года ДШИ отметит свое 85-летие. Так что открытие нового корпуса — большой подарок школе-юбиляру», — отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что в школе занимаются 14 творческих коллективов. Девять из них — лауреаты областных, Всероссийских и международных конкурсов. За прошлый год свыше 400 учащихся и преподавателей школы участвовали в 39 международных, всероссийских, областных конкурсах. 57 из человек стали лауреатами, получив дипломы I, II и III степеней.

«В новом здании ДШИ имени П. И. Чайковского, например, будут обучаться четверо юных музыкантов из одной семьи Матвеевых. Десятилетняя скрипачка Аня Матвеева в 2019 году стала обладателем гранта губернатора Московской области „Одаренные дети Подмосковья“», — уточнила Харламова.

В новом корпусе откроют театральный класс для дошкольников, класс по фотодизайну и игре на синтезаторе.

Школа закупила музыкальные инструменты на 37 миллионов рублей. Теперь у ребят появилось 27 новых фортепиано, два рояля, скрипки, ударные и духовые инструменты. В апреле пройдет первый набор в отремонтированную школу.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Развитие культуры в Подмосковье заняло особое внимание в традиционном обращении губернатора региона Андрея Воробьева.

«Сегодня в 215 школах искусств занимается 100 тысяч ребятишек. Мы стараемся, чтобы они могли учиться в комфортных условиях», — подчеркнул глава Подмосковья.

Он отметил, что в конце 2019 года в Московской области открыли хореографическую школу в Красногорске, а в этом году уже успели открыть музыкальную школу в Волоколамске.

«В начале февраля начнет работу новый корпус самой большой музыкальной школы в Клину (там будут заниматься 2,5 тысячи ребят). В этом же году будет построен и колледж имени Прокофьева в Пушкино. Вы помните, что старое здание его сгорело в 2016 году. Теперь мы объединяем под одной крышей музыкальную школу и колледж, где будут готовить профессиональных музыкантов», — сказал Андрей Воробьев.