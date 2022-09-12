Новый офис в Домодедове создаст 45 рабочих мест | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 15:17 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Новый офис в Домодедове создаст 45 рабочих мест

Читать 360tv в

На улице Лунной в городском округе Домодедово скоро появится новый административно-офисный центр. В Мособлархитектуре уже поддержали его объемно-планировочное решение и архитектурный облик. Ожидается, что общая площадь нового центра составит 2,4 тысячи квадратных метров.

«Особенность проекта заключается в том, что третий этаж имеет меньшую площадь, за счет чего образуется просторная открытая терраса, которая будет использоваться для отдыха сотрудников. Благодаря такому решению повышается качество рабочей среды. В рамках проекта будет создано порядка 45 новых рабочих мест», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Реклама

На первом и втором этажах будут находиться офисы, а также технические и хозяйственно-бытовые помещения. На третьем поместится столовая для сотрудников, можно будет выйти на кровлю с рекреационной зоной. Небольшой объем здания аккуратно интегрируется в малоэтажную застройку. Центр будет находиться между многоэтажным кварталом и частным сектором.

Реклама

В отделке фасадов собираются применить глухие и перфорированные алюминиевые кассеты. Террасу сделают очень красивой и комфортной, ее отделают натуральным деревом, качественно озеленят. В южной части участка оборудуют парковку, благоустроят и прилегающую территорию.

Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

0 0 0 0 0 0