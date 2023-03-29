Подмосковье 29 марта 2023, 12:57 Новый офис единого расчетного центра открыли в Сергиевом Посаде МосОблЕИРЦ / МОЕ

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В Сергиевом Посаде открыли новый клиентский офис МосОблЕИРЦ. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.

Офис располагается на улице Вознесенской, 25/10. В церемонии открытия приняли участие представители администрации Сергиево-Посадского округа, сотрудники управления ЖКХ и руководства МосОблЕИРЦ.

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По словам министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, МосОблЕИРЦ работает в Сергиевом Посаде с 2013 года и обслуживает уже более 100 тысяч жителей. В округе открыто пять офисов расчетного центра, работают точки выездного обслуживания, к жителям отдаленных населенных пунктов выезжает мобильный офис.

«Мы постарались сделать так, чтобы в офисе было удобно каждому. Вход оборудован пандусом, есть место для отдыха, детский уголок. Специально для пожилых людей установлен компьютер и рабочий стол, где менеджеры помогают всем желающим зарегистрироваться в личном кабинете, установить мобильное приложение „МосОблЕИРЦ Онлайн“», — сообщили представители МосОблЕИРЦ.

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