29 марта 2023, 12:57
Новый офис единого расчетного центра открыли в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде открыли новый клиентский офис МосОблЕИРЦ. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.
Офис располагается на улице Вознесенской, 25/10. В церемонии открытия приняли участие представители администрации Сергиево-Посадского округа, сотрудники управления ЖКХ и руководства МосОблЕИРЦ.
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По словам министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, МосОблЕИРЦ работает в Сергиевом Посаде с 2013 года и обслуживает уже более 100 тысяч жителей. В округе открыто пять офисов расчетного центра, работают точки выездного обслуживания, к жителям отдаленных населенных пунктов выезжает мобильный офис.
«Мы постарались сделать так, чтобы в офисе было удобно каждому. Вход оборудован пандусом, есть место для отдыха, детский уголок. Специально для пожилых людей установлен компьютер и рабочий стол, где менеджеры помогают всем желающим зарегистрироваться в личном кабинете, установить мобильное приложение „МосОблЕИРЦ Онлайн“», — сообщили представители МосОблЕИРЦ.
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ЖКХ
Сергиев Посад
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