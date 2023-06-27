Подмосковье 27 июня 2023, 10:59 Новый образовательный проект для предпринимателей начнется в Подмосковье 10 июля

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Центр «Мой бизнес» совместно с экспертно-консалтинговым центром «Результат» запускают акселератор для предпринимателей «Вверх!» 10 июля. Обучение будет проводиться по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

К участию приглашают предпринимателей с готовым продуктом и начинающих бизнесменов. На проекте они узнают как запустить свое дело, собрать команду, разработать продукт, настроить маркетинг и многое другое. Таким образом, участники получат решенные практические кейсы.

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Каждый образовательный блок рассчитан на неделю и включает в себя три вебинара и очный тренинг. После завершения онлайн-курса будет сформирован рейтинг из 20 участников, которые смогут перейти к очным занятиям.

По результатам очных тренингов самых вовлеченных участников допустят к специальному блоку «Презентация инвестору». Там предприниматели смогут представить проект потенциальным инвесторам, оценить инвестиционную привлекательность бизнеса и личную эффективность.

Чтобы попасть в программу, необходимо подать заявку и подтвердить свой статус предпринимателя. Зарегистрироваться можно до 6 августа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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