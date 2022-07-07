Новый образовательный комплекс построят в Красногорске к 2025 году

В микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске появится воспитательно-образовательный комплекс. Его возведут в рамках государственной программы Подмосковья, сообщила пресс-служба Министерства стройкомплекса региона.

Сейчас рабочие приступили к устройству фундаментной плиты здания.

«На объекте ведутся работы по армированию и бетонированию плиты основания здания и вертикальных конструкций цокольного этажа. Работы ведутся согласно графику», — сказали в ведомстве.

В составе образовательного комплекса появится школа на 1500 мест и детский сад на 200 мест. На прилегающей территории будут оборудованы игровые и спортивные площадки, стадион с беговыми дорожками.

Новый образовательный комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в регионе выросли на 50%.