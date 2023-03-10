Подмосковье 10 марта 2023, 10:21 Новый непродовольственный склад создал 120 рабочих мест в Видном

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Автоматизированный складской комплекс построили в Видном. Объект является собственностью ООО «Компания „ВЮСП“ Л.Т.Д.». Инвестиции в проект составили 800 миллионов рублей.

Новый комплекс создал 120 рабочих мест. В его состав входят три четырехэтажных здания общей площадью 18 тысяч квадратных метров. Склад будет сдаваться в аренду под хранение непродовольственных товаров.

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Отмечается, что на территории комплекса создана автономная теплоэлектростанция. Она обеспечит бесперебойную подачу энергии на производственные линии. Объект откроется в мае 2023 года.

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