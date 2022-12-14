Подмосковье 14 декабря 2022, 18:36 Новый мост через Москву-реку на юго-востоке Подмосковья достроят к концу 2024 года

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Мост через Москву-реку возведут в рамках строительства Южно-Лыткаринской дороги в Подмосковье. Он поможет разгрузить магистрали и сократить время в пути. Новая трасса, частью которой станет мост, соединит Ленинский округ, Лыткарино, Люберцы, Раменское и Балашиху.

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Мост протянется на 592 метра. Появится по три полосы движения в обе стороны движения. Вдоль дороги установят шумозащитные экраны.

Непростая геология грунтов добавляет работы: процесс усложняют крупные залежи известняка, но это не помешает уложиться в сроки, гарантирует подрядчик.

Мост будет готов к концу 2024 года, а сама трасса ЮЛА, которая снизит нагрузку на М-2 «Крым», М-4 «Дон»и М-5 «Урал», — не позднее 2026-го.

Благодаря Южно-Лыткаринской дороге автомобилисты смогут быстрее добираться до аэропорта Домодедово и других территорий Подмосковья. Трасса станет значимой частью транспортной системы юго-востока региона.

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