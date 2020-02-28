Новый мольберт и целый дом гостей. Ветерана ВОВ из Люберец поздравили с 95-летием

Ветерану Великой Отечественной войны из Люберец исполнилось 95 лет. С юбилеем Михаила Расторгуева лично поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Обычный день ветерана Михаила Акимовича начинается у самодельного мольберта. Сын попросил на дачу репродукцию картины «Три богатыря». Эта вольная копия на заказ, для души Михаил рисует другое.

«Пейзажи в основном, портреты пишу иногда», — делится ветеран.

Источник фото: телеканал «360»

Этот праздничный день не похож на привычные будни ветерана. Сегодня ему исполнилось 95, а значит, вся семья собралась его поздравлять и удивлять. А вот губернатора на свой праздник пригласил сам юбиляр. Андрей Воробьев поздравил Михаила Расторгуева с днем рождения и отметил, в какой ветеран прекрасной форме.

«Мы сейчас были в МОНИКИ и разговаривали с врачами, я рассказывал про Вас, потому что кардиологи сделали первую пересадку именно в МОНИКИ. Шумаков — сын Шумакова — сделал пересадку, и я рассказывал про Вас, Михаил Акимович. Мало того что он на ходу, 23-го февраля он нам всем еще и песню спел, понимаете?» — поделился Андрей Воробьев.

Общая фотография: сын, дочь, две внучки с семьями, племянник. Нечасто они собираются все вместе.

Источник фото: телеканал «360»

«Как здорово, что семья такая большая! Здорово!» — отметил Андрей Воробьев.

Михаилу Акимовичу вручили в честь юбилея массу подарков, но больше всего юбиляра обрадовал новый мольберт.

«Теперь не надо мне грабли устанавливать, теперь — раз! — и пиши картины! Надо только мне посмотреть, как он тут складывается», — поделился Михаил Расторгуев.

Творчество спасает Михаила Акимовича от тоски, ведь после того, как не стало его супруги, он решил жить один. К счастью, в гости приходят внуки и правнуки. Когда камеры погасли, ветеран признался, что такого шумного и теплого юбилея у него еще не было.