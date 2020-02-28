    28 февраля 2020, 18:27

    Новый мольберт и целый дом гостей. Ветерана ВОВ из Люберец поздравили с 95-летием

    Анастасия Максимовских, Елена Кононова

    Ветерану Великой Отечественной войны из Люберец исполнилось 95 лет. С юбилеем Михаила Расторгуева лично поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
    Новый мольберт и целый дом гостей. Ветерана ВОВ из Люберец поздравили с 95-летием

    Обычный день ветерана Михаила Акимовича начинается у самодельного мольберта. Сын попросил на дачу репродукцию картины «Три богатыря». Эта вольная копия на заказ, для души Михаил рисует другое.

    «Пейзажи в основном, портреты пишу иногда», — делится ветеран.

    Новый мольберт и целый дом гостей. Ветерана ВОВ из Люберец поздравили с 95-летием | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Этот праздничный день не похож на привычные будни ветерана. Сегодня ему исполнилось 95, а значит, вся семья собралась его поздравлять и удивлять. А вот губернатора на свой праздник пригласил сам юбиляр. Андрей Воробьев поздравил Михаила Расторгуева с днем рождения и отметил, в какой ветеран прекрасной форме.

    «Мы сейчас были в МОНИКИ и разговаривали с врачами, я рассказывал про Вас, потому что кардиологи сделали первую пересадку именно в МОНИКИ. Шумаков — сын Шумакова — сделал пересадку, и я рассказывал про Вас, Михаил Акимович. Мало того что он на ходу, 23-го февраля он нам всем еще и песню спел, понимаете?» — поделился Андрей Воробьев.

    Общая фотография: сын, дочь, две внучки с семьями, племянник. Нечасто они собираются все вместе.

    Новый мольберт и целый дом гостей. Ветерана ВОВ из Люберец поздравили с 95-летием | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Как здорово, что семья такая большая! Здорово!» — отметил Андрей Воробьев.

    Михаилу Акимовичу вручили в честь юбилея массу подарков, но больше всего юбиляра обрадовал новый мольберт.

    «Теперь не надо мне грабли устанавливать, теперь — раз! — и пиши картины! Надо только мне посмотреть, как он тут складывается», — поделился Михаил Расторгуев.

    Творчество спасает Михаила Акимовича от тоски, ведь после того, как не стало его супруги, он решил жить один. К счастью, в гости приходят внуки и правнуки. Когда камеры погасли, ветеран признался, что такого шумного и теплого юбилея у него еще не было.