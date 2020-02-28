«Чувствую себя отлично!» В Подмосковье выписали первую женщину с пересаженным сердцем

В Московской области впервые провели операцию по пересадке сердца. Спустя месяц пациентку выписали из МОНИКИ имени Владимирского. По этому поводу в больнице собрались близкие женщины, врачи. Поздравить пациентку приехал и губернатор региона Андрей Воробьев.

История Елены, как рассказали врачи, типичная: в 46 лет она перенесла на ногах инфаркт миокарда. Какое-то время все было хорошо, но самочувствие начало ухудшаться. В итоге выяснилось: ни медикаментозные, ни хирургические средства больше не могут помочь. Однако врачи МОНИКИ имени Владимирского не сдались.

«Случился инфаркт миокарда в 2016 году. Поставили мне стент, полгода было все хорошо. Потом стало ухудшаться здоровье. Пошла по врачам. Везде говорили: „У вас не сердце, а позвоночник“. <…> В МОНИКИ обнаружили, что надо менять сердце», — рассказала Елена.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

В клиническом институте женщину обследовали, провели все процедуры. И спустя время, 27 января, пригласили на пересадку. Оперировала Елену команда врачей под руководством доктора наук и потомственного трансплантолога Дмитрия Шумакова.

«Операция по трансплантации любого органа — это всегда много организационных моментов. И подбор донора, и всякие логистические моменты. Нам удалось справиться», — сказал Шумаков.

Спустя месяц женщина чувствует себя отлично и готова ехать домой. На выписке собрались близкие Елены и медики. Поздравил женщину и губернатор Андрей Воробьев. Теперь главное — слушаться врачей и выполнять все предписания. Дома женщину ждет ее большая семья.

Сейчас чувствую себя отлично! Операция, конечно, тяжелая, было тяжело. Но сейчас все хорошо Елена.

Женщина пообещала: будет соблюдать все рекомендации. Необходимо соблюдать диету, отказаться от вредных привычек. А самое главное — вовремя посещать врачей. В таком случае здоровье подводить не будет.

Врач Дмитрий Шумаков имеет ученую степень и является членом-корреспондентом РАН. Он окончил Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова. Шумаков — лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники. Ему ее вручили за повышение эффективности трансплантации сердца.

Интересный факт, что отец Дмитрия Шумакова — тоже известный трансплантолог. Валерий Шумаков был первым в СССР, кто пересадил почку и сердце. Еще среди его достижений — одновременная пересадка сердца, печени и поджелудочной железы и двухэтапная пересадка сердца.