Новый многоквартирный дом в Подольске построят в 2023 году

Комитет по конкурентной политике опубликовал закупку на строительно-монтажные работы многоквартирного жилого дома в Подольске. Завершить строительно-монтажные работы запланировано к 2023 году.

«Объявлен конкурс на строительно-монтажные работы многоквартирного жилого дома в городском округе Подольск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной и рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ по строительству жилого дома по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, ул. Плещеевская, дом 46 Б.

Работы будут проводиться в рамках государственной программы Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» и финансироваться за счет бюджета Московской области и денег из бюджета городского округа Подольск.

Ранее стало известно, что в этом году в Подмосковье запланировали благоустроить свыше 60 объектов. Это семь парков, три лесопарка и 19 скверов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важно обращать особое внимание на те объекты, о преображении которых просят жители. Отдельно он выделил парки в микрорайоне Колычево в Коломне и Новой Трехгорке в Одинцове.