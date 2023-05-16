Подмосковье 16 мая 2023, 10:32 Новый микрорайон в Дзержинском обеспечили электроснабжением Россети Московский регион

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Электроснабжение новых микрорайонов является важным направлением распределительных сетевых компаний «Россетей». Так, за последний год в Московском регионе осуществили 104 подобных проектов.

Недавно электроснабжением обеспечили новый микрорайон в Дзержинском. Электричество появилось в семи многоэтажных домах, рассчитанных на тысячу человек. Энергетики компании «Россети Московский регион» построили два секционирующих пункта, две трансформаторные подстанции, а также проложили около 600 метров кабельной линии.

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Еще один проект — ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе, состоящий из 12 домов. Здесь объем присоединения составил 6,48 МВт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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