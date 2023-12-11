Подмосковье 11 декабря 2023, 14:07 Более 20 объектов здравоохранения возведут в Подмосковье в 2024 году Министр Локтев: в Подмосковье в 2024 году построят 22 объекта здравоохранения Пресс-служба губернатора Московской области

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В Подмосковье в 2024 году возведут 22 объекта здравоохранения. До конца текущего года в эксплуатацию введут еще четыре объекта. Об этом министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев доложил на совещании губернатора Андрея Воробьева с зампредами.

Локтев напомнил, что в 2023 году уже открылись Центр по профилактике и борьбы со СПИД и поликлиника в Одинцове, на этой неделе планируется открытие комплексной поликлиники в Мытищах (поселок Пироговский). Завершается строительство поликлиники в микрорайоне Ивановские Дворики в Серпухове, уже началось оснащение нового медучреждения.

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В следующем году поликлиники откроются в Лобне и в Лосино-Петровском, в Хотьково заработают больничный комплекс и поликлиника, в Красногорске — Московская областная детская больница, строительство которой власти держат на особом контроле. В планах — завершение работ уже в первом полугодии.

Помимо этого, в планах на следующий год — строительство 13 фельдшерско-акушерских пунктов в регионе. Из них шесть уже начали возводить, семь только включили в программу.

Программа строительства стадионов и физкультурно-оздоровительных комплексов в 2024 году будет более скромной, чем в 2023-м: если по итогам этого года откроется шесть объектов, то в следующем — три.

Уже открылся стадион «Спартак» в Серпухове, готовится ко вводу стадион «Труд» в Балашихе. В рамках федерального соглашения возвели три ФОКа в Домодедове и Орехово-Зуеве, которые, вероятно, откроют уже до конца года. Завершается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Волоколамске и Можайске. А строительство ФОКов с бассейном и залом для бадминтона в Раменском и с универсальным спортзалом в Бронницах только начинается. Работы планируют завершить к концу 2024-го.

Владимир Локтев также доложил губернатору Андрею Воробьеву о строительстве школ и детсадов в Московской области.