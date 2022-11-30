Подмосковье 30 ноября 2022, 18:52 Новый маршрут от ЖК «Датский квартал» в Мытищах до метро запустят в декабре Unsplash

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Автобусный маршрут № 1291к свяжет ЖК «Датский квартал» в Мытищах со станцией метро «Алтуфьево». Жители новостроек смогут пользоваться транспортом с 1 декабря.

Как отметили в Минтрансе Подмосковья, на маршруте № 1291к будут работать четыре автобуса. Они будут делать 128 рейсов в день с интервалом движения от 15 до 20 минут. Первый автобус будет отправляться в 06:00, а последний — в 22:15. На новом маршруте будут действовать все транспортные льготы.

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В 2023 году от ЖК «Датский квартал» планируется запустить еще один новый маршрут — до железнодорожной станции Мытищи.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 200 новых автобусов выйдет на маршруты к концу года.

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