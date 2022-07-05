Новый логистический центр под Солнечногорском обеспечит работой 306 человек

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального производственно-складского комплекса в деревне Литвиново (городской округ Солнечногорск). На объекте создано 306 рабочих мест.

Логистический центр вырос в деревне Литвиново всего за 12 месяцев. Все работы по его возведению сопровождал Центр содействия строительству Московской области. В ведомстве сообщили, что производственно-складской комплекс уже создал 306 рабочих мест.

Новые склады будут использовать для товаров народного потребления. Объект занимает площадь 34 тысячи квадратных метров и входит в состав многофункционального производственно-складского комплекса «Север-4». На общем участке 24 гектара разместился также распределительный центр «Перекресток».

Новый логистический центр в деревне Литвиново построило ООО «Индустриальный парк „Ориентир“». Сумма вложений в проект составила 1 миллиард 375 миллионов рублей. Как ранее заявлял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, роль инвестиций решающая.