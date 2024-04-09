Подмосковье 09 апреля 2024, 13:16 Новый корпус в космическом стиле появится при школе в Королеве Пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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Еще один блок на 400 учеников построят на территории школы в Королеве. Его обустроят в космической тематике и откроют к концу 2025 года.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, плозадь корпуса составит 6,7 тысячи квадратных метров. В здании обусроят учебные классы, помещения для групп продленного дня, столовую, кабинеты для занятий программированием, робототехникой и информатикой. Кроме того, там будет работать космический экспоцентр из нескольких модулей, объединенных в мини-город. Выставка будет посвящена космическим станциям.

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На территории школы проведут благоустрйоство, установят спортивные и детские площадки, обустроят места отдыха и мероприятий.

Фасады здания облицуют металлическими кассетами с изображением монумента в честь стыковки «Союза» и «Апполона».

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