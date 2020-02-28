Новый корпус складского комплекса в Богородском округе даст 150 новых рабочих мест. Там создадут офисы и зоны отдыха

В сельском поселении Буньковское Богородского городского округа построили новый корпус складского комплекса. Министерство жилищной политики Московской области уже выдало разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Застройщиком комплекса является компания ООО «Оранта+». Корпус предназначен для офисов и зон отдыха. Там создадут 150 новых рабочих мест. «Завершен второй этап строительства склада в Богородском городском округе. В административно-бытовом корпусе общей площадью более трех тысяч квадратных метров расположены офисы и зоны отдыха сотрудников. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», − сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова. Складской комплекс предназначен для хранения различных товаров.