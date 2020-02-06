Иностранные компании расширили производство в Подмосковье. Они модернизируют технологии и создают рабочие места

Компания Henkel открыла новое расширенное косметическое производство в Московской области. Инвестиции составят более 20 миллионов евро. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Завод с производственной мощностью более 300 миллионов единиц готовой продукции в год станет одним из крупнейших косметических производств в России и вторым по величине заводом по производству косметических средств компании в мире.

Предприятие расположено в Богородском городском округе. Это единственная собственная производственная площадка косметического подразделения компании в России.

Компания увеличила мощность производства почти в 1,5 раза — с 200 до 320 миллионов единиц готовой продукции в год и практически вдвое расширила складские площади. На новых линиях будет налажен выпуск жидких косметических средств: шампуней, бальзамов, а также окислителей красок для волос. Проект позволит сократить объемы импорта продукции, быстро и гибко реагировать на изменение спроса и потребностей рынка. Продукция будет поставляться во все регионы России и большинство стран СНГ.

Помимо строительства нового производственно-складского корпуса предприятие инвестировало около 1,5 миллионов евро в открытие первой собственной R&D лаборатории на заводе. Ее запуск позволит создавать и адаптировать формулы новых продуктов, тестировать новые упаковки и сырье от локальных поставщиков.

«Это давний надежный партнер Московской области, и очень приятно, что компания продолжает инвестировать в регион. Открытие нового производственного корпуса в Ногинске позволит создать дополнительные рабочие места для жителей Богородского округа рядом с домом с конкурентной заработной платой. Дополнительные мощности предприятия будут ориентированы не только на внутренние рынки, но и на экспорт продукции для индустрии красоты, что говорит о качестве инвестиционной инфраструктуры, созданной в Подмосковье. Мы рады, что в области созданы все условия для роста и развития наших резидентов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Новый завод сертифицирован в соответствии с высокими GMP стандартами. На производстве ежегодно снижается водо- и энергопотребление, уменьшается количество отходов производства. В рамках проекта там установлена новая станция водоподготовки деминерализованной воды, модернизирован водозаборный узел. Для комфортной и безопасной работы сотрудников функционирует система охраны труда, включающая лучшие практики компании в области безопасности.

Также зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов встретился с бизнесменами Ногинска. На встречу собрались почти 150 предпринимателей Богородского округа и соседних городов.

«Мы с коллегами из Министерства инвестиций и инноваций не только постарались дать ответы на обращения бизнесменов, но также все вопросы будут внесены в специальную электронную базу. Она поможет решить проблему предпринимателя, если она связана с действиями того или иного государственного органа. Такая маршрутизация нам поможет более оперативно реагировать на запросы бизнеса», — отметил Вадим Хромов.

Вадим Хромов обсудил с бизнесменами налоги, кадастровую стоимость, штрафы, маркировку товаров и тарифы. Следующая встреча с бизнесом зампреда пройдет 14 февраля в Электрогорске.