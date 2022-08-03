Новый корпус школы №6 в Мытищах построят к 1 сентября 2023 года

В Мытищах продолжается строительство нового корпуса «Средней общеобразовательной школы № 6» на Новомытищинском проспекте. К текущему моменту готовность объекта составляет примерно 15%, рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

«На объекте более 40 рабочих и три единицы техники. Ведутся монолитные работы на уровне первого и второго этажей здания. Завершение строительства запланировано к 1 сентября 2023 года», — уточнил глава ведомства Владимир Локтев.

В новом трехэтажном корпусе общей площадю 3,7 тысячи квадратных метров смогут обучаться порядка 200 школьников. В проекте предусмотрены не только учебные, но и лабораторные классы, столовая, спортивный и актовый залы, медицинский блок и административные помещения.

На территории школы обустроят физкультурно-спортивную зону, в которой будут находиться площадки для спортивных игр, расположат места отдыха для учеников и площадку для общешкольных мероприятий.

Ранее стало известно, что новый детский сад в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове появится к декабрю этого года, а школа — к началу осени 2023-го. Об этом на строительной площадке рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.