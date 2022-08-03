Воробьев назвал сроки строительства школы и детского сада в ЖК «Гусарская баллада»

Новый детский сад в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове появится к декабрю этого года, а школа — к началу осени 2023-го. Об этом на строительной площадке рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сегодня «Гусарская баллада» — один из самых крупных жилых комплексов Подмосковья. Вскоре там откроют первую школу и еще один детский сад.

Когда новые микрорайоны растут, заселяются, но по каким-то непонятным недоразумениям нет школы, поликлиники — того, что является важной частью твоей жизни, то это доставляет неудобства Андрей Воробьев.

Когда строительство завершится, оба объекта станут единым образовательным кластером. Новый детский сад примет 400 воспитанников.

Внутри появятся залы для музыки, хореографии и творчества. Дворик озеленят, там установят игровые площадки и теневые навесы.

На сегодняшний день в жилом комплексе «Гусарская баллада» есть два детских сада, рассчитанных на 260 ребят. Однако они переполнены — туда ходят в два раза больше воспитанников. Новый дошкольный центр решит эту проблему.

При этом школа в «Гусарской балладе» станет первой и одной из самых больших в Подмосковье. Там будут учиться сразу 2,2 тысячи ребят.

Школу откроют к сентябрю 2023 года. Там обустроят актовый и два спортивных зала, библиотеку с IT-зоной, мастерские, а во внутреннем дворике — стадион с футбольным полем.

Задача — построить досрочно

Детский сад откроют раньше срока — уже в конце этого года. По графику срок завершения был намечен на сентябрь 2023-го.

«Детский сад на 400 мест будет работать и снимет здесь очень важную потребность, которую испытывают все те, кто живет вокруг. <…> Важная деталь — мы научились сдавать объекты досрочно. Все материалы отечественные у нас — это раз, нет перебоев с поставками — два, и третье — мы очень заметно ушли от мокрых процессов», — рассказал Андрей Воробьев.

Например, чтобы оштукатурить школу, раньше требовалось несколько месяцев, но теперь эту работу оптимизировали, используя современные материалы.

«Мы уходим от мокрых процессов и экономим до полугода на больших объектах. На таком объекте — три-четыре месяца», — объяснил губернатор.

Он подчеркнул, что каждый объект в Подмосковье оцифрован: строительный надзор проверяет своевременное выполнение всех этапов — от подготовки фундамента до благоустройства. Вместе с тем ведут постоянное видеонаблюдение.