Новый корпус школы №4 в Лобне откроется до конца года | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 10:17 Поделиться Telegram

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Viber Новый корпус школы №4 в Лобне откроется до конца года

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Пристройка к школьному зданию на 400 мест появится в Лобне, на улице Чайковского. Ее открытие позволит значительно разгрузить учебное заведение и сделать образовательный процесс более комфортным.

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На сегодняшний день монолитные работы по возведению основных элементов здания пристройки завершены на 95%. Заканчивается устройство внешних коммуникаций, началась внутренняя отделка помещений. В здании устанавливают оконные блоки, монтируют вентиляцию и внутренние инженерные системы. Проводится благоустройство прилегающей территории.

«На объекте трудятся более 120 рабочих, задействовано семь единиц техники. Ведутся работы по планировке земельного участка, монтажу ограждений и наружного освещения. Параллельно идут оштукатуривание стен, укладка напольной плитки, стяжка пола, кровельные работы», — рассказала начальник отдела строительства и архитектуры администрации Лобни Татьяна Гужновская.

Стройка идет в соответствии с графиком. Благоустройство территории планируется завершить до конца ноября, сдать объект в эксплуатацию — до конца текущего года.

Новый учебный корпус примет 400 учащихся. Здесь разместят учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, помещения для занятий творчеством и спортом. Общая площадь пристройки более 11,3 тысячи квадратных метров.

В сентябре новый корпус открылся и в школе № 3 в Мытищах. Теперь вместо 700 ребят в СОШ учатся почти 1,3 тысячи, а в одном из спортивных залов появился скалодром. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в обновленном здании и отметил, что в здесь еще есть свободные места.

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