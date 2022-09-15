Новый корпус школы №4 в Лобне откроется до конца года | 360°

Все новости

Власть

15 сентября 2022, 10:51

Кремль заявил, что Украина не станет основной темой обсуждения на саммите ШОС

Деньги

15 сентября 2022, 10:51

РЖД почти на 10% повысят тарифы на грузоперевозки — СМИ

Реклама

Мир

15 сентября 2022, 10:49

«Она потеряла связь с реальностью». Немцы жестко раскритиковали главу Еврокомиссии

Подмосковье

15 сентября 2022, 10:47

Школу и детский сад построят в микрорайоне Опытное поле в Котельниках к 2025 году

Подмосковье

15 сентября 2022, 10:39

Сервис самозаписи появился в ветклиниках Подмосковья

Важное

15 сентября 2022, 10:37

Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС

Спецоперация

15 сентября 2022, 10:36

Инспектор ВС Германии заявил, что недавние атаки ВСУ нельзя считать контрнаступлением

Подмосковье

15 сентября 2022, 10:35

Свыше 100 рабочих мест появится на складском комплексе в Мытищах в 2023 году

Мир

15 сентября 2022, 10:31

«План обречен на провал». В США раскритиковали идею давить на Россию через страховые компании

Подмосковье

15 сентября 2022, 10:17

Новый корпус школы №4 в Лобне откроется до конца года

Читать 360tv в

Пристройка к школьному зданию на 400 мест появится в Лобне, на улице Чайковского. Ее открытие позволит значительно разгрузить учебное заведение и сделать образовательный процесс более комфортным.

Реклама

На сегодняшний день монолитные работы по возведению основных элементов здания пристройки завершены на 95%. Заканчивается устройство внешних коммуникаций, началась внутренняя отделка помещений. В здании устанавливают оконные блоки, монтируют вентиляцию и внутренние инженерные системы. Проводится благоустройство прилегающей территории.

«На объекте трудятся более 120 рабочих, задействовано семь единиц техники. Ведутся работы по планировке земельного участка, монтажу ограждений и наружного освещения. Параллельно идут оштукатуривание стен, укладка напольной плитки, стяжка пола, кровельные работы», — рассказала начальник отдела строительства и архитектуры администрации Лобни Татьяна Гужновская.

Стройка идет в соответствии с графиком. Благоустройство территории планируется завершить до конца ноября, сдать объект в эксплуатацию — до конца текущего года.

Новый учебный корпус примет 400 учащихся. Здесь разместят учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, помещения для занятий творчеством и спортом. Общая площадь пристройки более 11,3 тысячи квадратных метров.

В сентябре новый корпус открылся и в школе № 3 в Мытищах. Теперь вместо 700 ребят в СОШ учатся почти 1,3 тысячи, а в одном из спортивных залов появился скалодром. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в обновленном здании и отметил, что в здесь еще есть свободные места.

Школы

Лобня

Строительство

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама