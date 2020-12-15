Около 6 млрд рублей выделили аграриям Подмосковья с начала года

Подмосковным аграриям выделили 5,9 миллиарда рублей с начала года. Это государственная поддержка, цель которой — развить сельское хозяйство. Средства вкладывают в животноводство, элитное семеноводство, обновление техники и многое другое.

Из областного бюджета выделили 4,7 миллиарда рублей, а федерального — 1,3 миллиарда. Это отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Поддержку получили более 300 сельхозпроизводителей Сергей Воскресенский.

Помощь предусмотрена в том числе для агротехнологических работ, производства молока, развития малых хозяйств и не только.

Чтобы получить субсидию, аграриям необходимо подтвердить свою результативность. Им требуется выполнять показатели, заложенные в соглашениях с областным Минсельхозпродом.

Кроме того, власти Подмосковья дают фермерам гранты. Это позволило создать в регионе свыше 40 хозяйств с начала года.