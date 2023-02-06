Подмосковье 06 февраля 2023, 10:15 Новый коровник обустроили на месте разрушенных построек в Домодедове

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Новая ферма заработала в деревне Бурхино в Домодедове. На нее привезли 450 осемененных телок. Из них 50 уже отелились в местном родительном отделении.

Председатель совета директоров «Племзавод „Барыбино“» Давид Гулько рассказал, что сейчас на ферме 500 голов скота. В доильном отделении установили карусель, которая медленно кружит коров, подвозя их к доярке.

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«Когда отремонтируем еще два помещения, на ферме будет 1500 коров. В родильном отделении уже рождаются первые телята», — поделился он.

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Ферму построили на месте полуразрушенных зданий, принадлежащих аэропорту Домодедово. Это около пяти гектаров земли, которые племзавод взял в аренду. В этом году отремонтированы коровник, родильное отделение и доильный зал.

«Осемененная телка, то есть нетель, носит теленка девять месяцев, как человек. Только после того, как отелится, становится коровой и дает молоко. На новую ферму мы привезли только нетелей. Здесь будем растить новое стадо», — сказал Давид Гулько.

Еще два коровника планируют отремонтировать в следующем году. Это позволит увеличить производительность фермы до 30 тонн молока в сутки.

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