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    25 августа 2022, 15:12

    Новый кольцевой веломаршрут появился в Балашихе

    Мария Мурашова

    В Балашихе открыли уже восемь точек велопроката. По статистике, каждый байк арендуется в среднем по 20 раз в день.

    Новый кольцевой веломаршрут появился в Балашихе

    К услугам жителей Балашихи 80 электровелосипедов, распределенных по восьми точкам в разных частях города. Для удобства велосипедистов их нанесли на карту.

    Новый кольцевой веломаршрут появился в Балашихе | Изображение 1

    «Мы организовали дополнительный кольцевой веломаршрут в городе, который включает улицы Луговую, Новую и Пионерскую. Его протяженность составляет 10 километров в одну сторону», — рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

    Маршрут позволяет удобно пользоваться станциями проката, по нему можно с комфортом доехать от Пестовского парка до центра Железнодорожного и железнодорожной станции.

    Популярность велосипедов в Балашихе растет год от года. Власти округа намерены расширять сеть пунктов велопроката и одновременно улучшать инфраструктуру.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что второй этап благоустройства лесопарка «Липовая роща» в Одинцове завершится к концу сентября. Там проложат семь километров велодорожек и откроют пункты проката.