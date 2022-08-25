Новый кольцевой веломаршрут появился в Балашихе

В Балашихе открыли уже восемь точек велопроката. По статистике, каждый байк арендуется в среднем по 20 раз в день.

К услугам жителей Балашихи 80 электровелосипедов, распределенных по восьми точкам в разных частях города. Для удобства велосипедистов их нанесли на карту.

«Мы организовали дополнительный кольцевой веломаршрут в городе, который включает улицы Луговую, Новую и Пионерскую. Его протяженность составляет 10 километров в одну сторону», — рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Маршрут позволяет удобно пользоваться станциями проката, по нему можно с комфортом доехать от Пестовского парка до центра Железнодорожного и железнодорожной станции.

Популярность велосипедов в Балашихе растет год от года. Власти округа намерены расширять сеть пунктов велопроката и одновременно улучшать инфраструктуру.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что второй этап благоустройства лесопарка «Липовая роща» в Одинцове завершится к концу сентября. Там проложат семь километров велодорожек и откроют пункты проката.