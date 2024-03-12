Подмосковье 12 марта 2024, 16:15 Новый клуб по программе «Активное долголетие» откроется в Павшинской пойме весной Пресс-служба Минсоцразвития МО

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Проект губернатора Подмосковья «Активное долголетие» объединяет свыше 315 тысяч пенсионеров. Этой весной в регионе откроется еще один новый клуб — на этот раз в городском округе Красногорск.

«Мы не только постоянно развиваем наш проект новыми занятиями, но и открываем дополнительные клубы, где каждый может найти себе увлечение по душе. По просьбе жителей этой весной мы откроем новый клуб в Красногорске, в Павшинской пойме», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Недавно 65-й филиал «Активного долголетия» открылся в Мытищах, в торговом центре «Июнь». Здесь будут проводить занятия спортом, танцами, вокалом, творчеством.

Этой весной долголетов ждут новые экскурсии в павильоны ВДНХ, занятия боевыми искусствами и журналистикой, а также другие активности. Найти ближайший клуб «Активное долголетие» можно найти на портале dolgoletie.mosreg.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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