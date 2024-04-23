Подмосковье 23 апреля 2024, 17:26 Новый инфекционист пополнил штат больницы в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Инфекционист Кирилл Нестеров приступил к работе в Солнечногорской областной больнице. Он учился в ординатуре и работал медбратом в Москве во время пандемии.

Кирилл Нестеров проходил обучение на лечебном факультете в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова. Он также окончил ординатуру по специальности «инфекционные болезни» в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора.

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Сейчас врач оказывает помощь пациентам в инфекционном отделении Солнечногорской больницы.

«Привлечение новых кадров в Солнечногорскую больницу стало возможным благодаря реализации в регионе программы модернизации первичного звена здравоохранения. Ее цель — сделать медицинскую помощь более доступной, полностью обеспечив наши медучреждения профильными специалистами», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Напомним, для врачей предусмотрены региональные и муниципальные меры поддержки: компенсационные выплаты за аренду жилья и оплату проезда, участие в региональных программах «Социальная ипотека», «Земский доктор» и «Приведи друга», выделение земельных участков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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