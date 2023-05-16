Подмосковье 16 мая 2023, 14:28 «Новый Иерусалим» в Истре вошел в топ-30 самых посещаемых музеев России в 2022 году Музей «Новый Иерусалим»

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Издание The Art Newspaper Russia составило рейтинг самых посещаемых музеев страны в 2022 году. Истринский «Новый Иерусалим» вошел в топ-30 этого списка.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что в прошлом году «Новый Иерусалим» посетили 484 тысячи человек. Значительная часть гостей приехала сюда, чтобы увидеть уникальную выставку «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России». По просьбам посетителей мероприятие решили продлить до 30 июля.

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В топ-50 рейтинга вошли также подмосковные музеи «Архангельское», Бородинский военно-исторический музей-заповедник, музей-заповедник «Абрамцево».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.

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