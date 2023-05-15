Подмосковье 15 мая 2023, 16:46 Выставку «Под знаком Рубенса» в музее Истры продлили до 30 июля Музей «Новый Иерусалим»

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В государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре продлили выставку «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России». Теперь она доступна для посетителей до 30 июля.

«Мы видим колоссальный интерес со стороны посетителей музея „Новый Иерусалим“ к выставке „Под знаком Рубенса“. Со дня открытия ее посетили более 73 тысяч человек», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

В экспозицию вошли 67 работ из музеев и частных собраний России. Их привезли из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Серпухова, Тулы и других городов.

Зимой выставку посетили более 37 тысяч человек. По этой причине экспозиция стала самой популярной в рамках проекта «Зима в Подмосковье», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.

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